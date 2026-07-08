Trump bromea con que él sería «el mayor comunista de la historia» junto con Lenin

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Washington, 8 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó este miércoles al afirmar que él sería «el mayor comunista de la historia», junto con Vladímir Lenin, durante una intervención en la que criticó esa ideología.

«El comunismo es fácil de vender. Yo sería el mayor comunista de la historia. Junto con Lenin. Te dicen que tendrás alquiler gratis para el resto de tu vida. Lo que no te dicen es que en 12 meses estarás viviendo en la miseria», dijo durante una rueda de prensa en la cumbre de la OTAN en Turquía.

El líder republicano insistió en que el comunismo «es un desastre» y es algo que se ha «demostrado durante miles de años».

Trump aseguró que le fue bien entre los votantes hispanos durante las elecciones de 2024 porque «muchos de ellos vinieron de países que eran esencialmente comunistas».

También arremetió contra la corriente socialista del Partido Demócrata, a la que pertenecen políticos como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

«Decir que son socialdemócratas suena muy bien, pero no lo es; es un término muy peligroso», afirmó.

El mandatario aseguró que Estados Unidos tiene «el mejor sistema», dado que, a pesar de tener «defectos», los trabajadores están ganando «salarios más altos que nunca». EFE

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