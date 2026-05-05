Trump bromea con que hace mucho ejercicio: «Un minuto al día»

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Washington, 5 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó este martes con que hace «mucho ejercicio» cada día, concretamente «un minuto» como máximo.

El republicano hizo estas declaraciones en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde, rodeado de niños, firmó una proclamación sobre el programa nacional de pruebas físicas en los colegios.

«Hago mucho ejercicio. Como un minuto al día, máximo. Si tengo suerte», afirmó.

Trump, de 79 años, suele presumir de gozar de una salud de hierro, aunque han llamado la atención los moretones que se le han apreciado en las manos y el hecho de que haya cabeceado en algunos actos públicos.

El año pasado, la Casa Blanca hizo público un informe médico en el que se especificaba que Trump padece insuficiencia venosa crónica, una afección común en personas mayores, aunque concluía que goza de «excelente salud».

El lunes, durante un evento con empresarios, el presidente negó sentirse mayor y aseguró que tiene la misma energía que hace 50 años.

También afirmó que ha superado «con éxito» los tres tests cognitivos a los que ha sido sometido durante su primer y su segundo mandato y puso en cuestión que sus antecesores pudieran superarlos. EFE

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