Trump bromea con que se presentará a las elecciones venezolanas contra Delcy Rodríguez

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Washington, 26 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó este jueves con la posibilidad de presentarse a las elecciones en Venezuela contra la presidenta interina Delcy Rodríguez, debido a la popularidad que tiene en ese país.

«Después de mi mandato, tal vez vaya a Venezuela y me postule a la presidencia contra Delcy. Tal vez me postule contra Delcy», declaró durante una reunión en la Casa Blanca con su gabinete, provocando las risas de los presentes en el encuentro. EFE

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