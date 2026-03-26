Trump bromea con que se presentará a las elecciones venezolanas contra Delcy Rodríguez

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Washington, 26 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó este jueves con que tiene tanta popularidad en Venezuela que se presentará a las próximas elecciones de ese país contra la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

«Después de mi mandato, tal vez vaya a Venezuela y me postule a la presidencia contra Delcy. Tal vez me postule contra Delcy», declaró durante una reunión en la Casa Blanca con su gabinete, provocando las risas de los funcionarios. EFE

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