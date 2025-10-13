Trump bromea con Sánchez sobre discrepancias del gasto en defensa durante cumbre de Gaza

1 minuto

Sharm el Sheij (Egipto), 13 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó respecto a las discrepancias con España en relación al gasto en defensa durante su discurso final en la cumbre de paz celebrada este lunes en Egipto, cuando preguntó al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, si «está trabajando ya en ello».

En mitad de un largo y disconexo discurso en el que Trump felicitó uno por uno a los líderes que asistieron a la reunión por su papel para acercar la paz en Oriente Medio, el mandatario estadounidense se refirió de forma ligera y en claro tono amistoso a España y sus recientes declaraciones sobre la conveniencia de expulsar al país de la OTAN por su falta de compromiso a la hora de invertir en defensa. EFE

amr/vh