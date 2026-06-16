Trump bromea sobre el presidente emiratí: Cuando eres tan rico, puedes hablar así de bajo

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Évian (Francia), 16 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, bromeó este martes sobre su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que se dirigió a la prensa con un tono de voz particularmente bajo al inicio de su reunión bilateral.

«Cuando eres tan rico, puedes hablar así de bajo. Me estaba preguntando: ¿alguien lo ha oído? Pero cuando eres tan rico, tienes tanta confianza que no necesitas forzar la voz. Él es fantástico», dijo en ese encuentro que mantuvieron al margen de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian.

El presidente emiratí le había agradecido especialmente su apoyo a Oriente Medio y había subrayado su intención de ahondar su colaboración en un futuro.

«Hay muchas cosas de las que podemos hablar de cara al futuro entre nuestros dos países, sobre cómo podemos hacer que nuestra relación sea aún mejor», le dijo el presidente emiratí al líder republicano, que este mismo martes se había reunido también con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani. EFE

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