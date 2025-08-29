Trump busca frenar 4.900 millones de dólares en ayuda exterior aprobados por el Congreso

Washington, 29 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó este viernes para cancelar los 4.900 millones de dólares en ayuda exterior que el Congreso había aprobado.

Trump notificó al Congreso que tomará medidas para anular los fondos de ayuda exterior aprobados bajo una teoría nombrada como «rescisión de bolsillo» amparada en la Ley de Control de Embargos, según informó la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), en un comunicado.

La OMB destaca que es la primera vez en 50 años que un presidente usa su autoridad para implementar una rescisión de fondos, cancelando 4.9 mil millones de dólares «en dinero de ayuda exterior progresista».

Los demócratas rechazaron el intento de cancelación y la senadora de Maine, Susan Collins, dijo que «cualquier intento de rescindir fondos sin aprobación del Congreso constituye una clara violación a la ley».

Otros senadores de oposición catalogaron la intención de Trump como «un paquete ilegal» que intenta evitar negociaciones bipartidistas sobre asignaciones y uso de presupuesto.

El pasado 13 de agosto, un tribunal de apelaciones determinó que la Administración Trump estaba habilitada para cancelar o suspender los millones de dólares asignados por el Congreso para ayuda exterior.

En enero, durante su primer día de mandato en la Casa Blanca, el presidente republicano emitió una orden ejecutiva en la que ordenó al Departamento de Estado y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que congelaran los fondos destinados para ayuda en otros países.

El Congreso se encuentra en un receso pero vuelven la próxima semana y podrían discutir posibles acciones ante el avance de Trump para congelar fondos. EFE

dte/ajs