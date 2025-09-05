The Swiss voice in the world since 1935

Trump busca penalizar a los países donde hay estadounidenses «injustamente» detenidos

Washington, 5 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva para penalizar a los países que detienen «injustamente» a ciudadanos estadounidenses.

La medida pide al Departamento de Estado crear una lista, similar a la que ya existe para los países señalados por Washington como «terroristas», para las naciones donde hay estadounidenses que encarcelados de manera indebida, según el criterio de EE.UU.

Durante la firma de la orden, Trump criticó al gobierno del expresidente Joe Biden, asegurando que con la nueva medida EE.UU. va a ser «respetado».

«Tienen que respetar a tu país, si te respetan a ti y a tu país, los liberan (a las personas detenidas)», dijo el mandatario.

A la hora de determinar si una detención es «injusta», Washington usa una serie de criterios recogidos en la ley ‘Levinson Act’, aprobada en 2020.

Entre ellos está que Washington haya recibido información «creíble» que indique la inocencia de la persona, que esta haya sido detenida solamente por ser ciudadana estadounidense, o que no se le haya concedido un debido proceso.

De acuerdo con la fundación Foley, fundada en nombre del periodista asesinado por el grupo terrorista Estado Islámico en 2014, hay actualmente 54 estadounidenses encarcelados como «rehenes» en 17 países del mundo. Un tercio de ello estos en Rusia y China. EFE

