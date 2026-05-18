Trump busca restaurar la «verdad y la cordura» en la memoria histórica de EEUU

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En un suburbio de Washington, una fuente rinde homenaje a un senador supremacista blanco fallecido. Tras las críticas de numerosos vecinos, el Servicio de Parques Nacionales instaló una placa interpretativa para detallar sus posturas racistas. Hasta que el gobierno de Donald Trump la retiró.

Un decreto de Trump sobre la «restauración de la verdad y la cordura en la historia estadounidense» está cambiando la manera en que se cuenta la historia en los sitios de propiedad estatal, mientras Estados Unidos se prepara para el 250º aniversario de su independencia, el 4 de julio.

Firmado en marzo de 2025, exige que los monumentos y paneles bajo la égida del Departamento del Interior —del que depende el Servicio de Parques Nacionales — destaquen la «grandeza» de los logros de Estados Unidos y no «denigren a los estadounidenses, del pasado o del presente».

El texto obliga a los responsables de más de 400 sitios a revisar paneles, videos, como libros y recuerdos.

En la práctica, el gobierno quiere presentar una versión pulida de la historia nacional, sin incluir las tensiones raciales y la esclavitud.

La mayoría de estos cambios parecen seguir pendientes o en revisión, pero en Filadelfia, en la casa donde vivió George Washington, se retiraron todas las referencias a los esclavos.

Una demanda de la ciudad para que se restablecieran permitió reponer algunos letreros a la espera de una decisión judicial.

– Fuente de la discordia –

En Washington, el abogado David Sobel acudió el mes pasado a la justicia para averiguar cómo se retiró la placa interpretativa sobre el senador Francis Griffith Newlands de la fuente cercana a su casa.

El cartel describía el papel de Newlands a finales del siglo XIX en el desarrollo del barrio Chevy Chase, donde se prohibía la venta de propiedades a personas negras y judías.

También reproducía un titular de prensa de 1913 que afirmaba que Newlands «apoyaba un proyecto de retorno de los negros a África».

Durante años, legisladores y residentes del acomodado vecindario intentaron retirar la inscripción original de 1932, que describe a Newlands más bien como un estadista que «mostró sincero aprecio por los intereses de todos los hombres».

En 2022 se instaló la placa que, sigilosamente, se quitó a finales de 2025.

Sobel comparó la retirada con la «quema de libros» en la Alemania nazi, pero sin el espectáculo. Aquí, «la historia desaparece en plena noche», declaró a la AFP. «Y, de alguna manera, es aún más aterrador».

Consultado por la AFP, el Departamento del Interior dijo aplicar el decreto de Trump.

«El presidente ha pedido a los organismos federales que reexaminen los materiales explicativos a fin de garantizar su exactitud, su honestidad y su conformidad con valores nacionales comunes», indicó en un correo electrónico.

– Generales confederados –

Trump también restableció los nombres de bases militares bautizadas en honor a generales confederados que combatieron para preservar la esclavitud durante la Guerra de Secesión (1861-1865).

Estos nombres, al igual que muchos otros símbolos, se habían sacado bajo la presidencia del demócrata Joe Biden (2021-2025) a raíz de las manifestaciones antirracistas del movimiento Black Lives Matter, que sacudieron el país durante el primer mandato del republicano Trump (2017-2021).

Con el regreso de Trump al poder, en octubre se restauró el único monumento al aire libre en Washington de un general confederado: una estatua de Albert Pike.

Este abril, una estatua retirada en el estado de Delaware en 2020 reapareció en el centro de Washington.

Representa a Caesar Rodney, un propietario de esclavos clave para la adopción de la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776 frente a la Corona británica.

El Departamento del Interior aseguró que, de cara al 4 de julio, el gobierno seguía comprometido con «reconocer toda la amplitud de la historia» de la nación.

Pero para Alan Spears, de la Asociación para la Conservación de Parques Nacionales, la noción de restaurar la verdad y la cordura «es contraria al espíritu estadounidense».

«Los grandes países no ocultan su historia. Aprenden de ella», enfatizó.

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