Trump califica de «acto económicamente hostil» que China no compre soja estadounidense

Washington, 14 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó este martes como un «acto económicamente hostil» que China no compre la soja producida en su país.

Trump agregó que la decisión de China de no comprar la soja estadounidense causa «dificultades» a los productores, por lo que está considerando terminar negocios con el país asiático relacionados con el aceite de cocina y otros elementos comerciales, según anunció en su redo social, Truth Social. EFE

