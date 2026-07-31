Trump califica de «invasión» la crisis en Ceuta y dice que España «no sabe qué hacer»

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Washington, 31 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes de «invasión» la crisis migratoria de Ceuta, donde miles de personas provenientes de Marruecos cruzaron la frontera de forma irregular, y dijo que España «no sabe» cómo responder.

«Ayer vi lo de España y observé la catástrofe que tuvo lugar. Pareció una invasión de un país por cientos de miles de personas, y eso mismo nos va a pasar a nosotros si no ganan los republicanos (las elecciones), pero mucho peor», declaró durante una reunión con su gabinete celebrada en el retiro presidencial de Camp David.

Trump explicó que al ver las imágenes de Ceuta decidió que este tema debe ser utilizado por los republicanos durante la campaña para las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, en la que se renovará parte del Congreso.

«Cuando ves lo que pasó en España, allí no saben qué hacer, y está ocurriendo otra vez hoy. Están entrando por decenas de miles, simplemente invadiendo el país, y eso es por una débil aplicación de la ley, mala administración, unas leyes muy progresistas», dijo a pesar de que este viernes no se ha registrado un fenómeno similar.

Trump, que reivindicó haber frenado el flujo migratorio en la frontera con México tras lo que considera una política de fronteras abiertas de la anterior Administración de Joe Biden (2021-20215), dijo que la situación en Estados Unidos será «peor» que la de Ceuta si los demócratas se hacen con el poder.

Miles de personas provenientes de Marruecos entraron el jueves de forma irregular en Ceuta, una crisis migratoria que ha dejado al menos 57 muertos.

Según el Ministerio del Interior español, ya han retornado hacia Marruecos más de 37.500 de las aproximadamente 50.000 personas que cruzaron la frontera.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó este viernes lo que ha considerado un «ataque» y «una violación de la integridad territorial de España».

La Casa Blanca, aliada del Gobierno marroquí, culpó el jueves a «las políticas globalistas de extrema izquierda» del gobierno de Sánchez del caos en Ceuta. EFE

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