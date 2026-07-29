Trump califica de «muy buena» su reunión con Netanyahu y congresistas de EE.UU.

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Washington, 28 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este martes de «muy buena» la reunión que mantuvo con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y representantes del Congreso estadounidense, aunque no precisó qué asuntos abordaron.

«El primer ministro Bibi Netanyahu de Israel, junto conmigo y representantes, tuvimos una reunión muy buena. Obviamente, se discutieron muchos asuntos importantes», escribió Trump en una publicación en su red Truth Social, acompañada de varias fotografías del encuentro.

Previo a la visita del israelí, Trump admitió que existían «pequeñas diferencias» entre ambos pero dijo que estaban «bastante cerca».

Durante su visita, Netanyahu asistió, al igual que el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski, al funeral del congresista republicano Lindsey Graham.

Graham también fue uno de los senadores que más presionó al mandatario para lanzar una ofensiva militar a gran escala contra Irán y se mostró escéptico ante los esfuerzos de la Casa Blanca por alcanzar un acuerdo con Teherán, por temor a que ello fortaleciera a la República Islámica.

Durante el evento, Netanyahu fue captado por medios locales sosteniendo conversaciones con diversos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Este mismo martes, Estados Unidos, junto con Arabia Saudí, reactivó ataques contra objetivos iraníes en territorio de Iraq, luego de haber informado sobre haber evadido un ataque sorpresa lanzado por la República Islámica contra algunos de sus buques desplazados en Oriente Medio. EFE

dte/ gad

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