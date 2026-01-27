Trump califica de «muy triste» la muerte de activista en Mineápolis pero descarta dimisiones

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó este martes de «muy triste» la muerte por disparos de un activista que protestaba contra la policía migratoria en Mineápolis, pero descartó la dimisión de su secretaria de Seguridad Nacional criticada por la oposición.

La secretaria Kristi Noem «está haciendo un muy buen trabajo» y no será reemplazada, dijo Trump a periodistas.

Noem acusó de «terrorista» al enfermero Alex Pretti, abatido a balazos por agentes de la Patrulla Fronteriza durante una caótica detención el pasado sábado.

La secretaria utilizó el mismo adjetivo para calificar a otra activista que murió por disparos el 7 de enero, Renée Good, una madre de 37 años, a bordo de su coche.

Trump intenta desactivar la crisis, que ha dado alas a la oposición demócrata, con cambios de personal en Mineápolis, donde mandó a su zar para temas migratorios, Tom Homan, que reemplazará al comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino.

El lugar donde murió Pretti se ha convertido en un memorial improvisado, donde acuden los activistas a recogerse y a orar a pesar de las gélidas temperaturas en las calles de Mineápolis.

«Gracias por tu compasión y amor hacia todos a quienes cuidaste», se podía leer en una pancarta depositada en el lugar del incidente.

«Somos una comunidad muy unida, diría que comparable a la de cualquier otro estado, así que es realmente hermoso ver a todos reunirse así y luchar contra estas injusticias», dijo a la AFP la manifestante Jasmine Nelson, de 21 años.

Pretti llevaba un arma oculta y tenía licencia para ello.

«No puedes tener armas» en una manifestación, dijo Trump. «Es un incidente desafortunado», añadió.

El ex presidente demócrata Joe Biden (2021-2025) criticó mediante un comunicado una violencia que «traiciona nuestros valores más fundamentales como estadounidenses».

– Imágenes de cámaras portátiles –

La cadena Fox citó a un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional que aseguró que hay imágenes de cámaras portátiles de los agentes que intervinieron en el intento de detención de Pretti.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, aseguró en la red social X que «algunos agentes federales» saldrán de la ciudad, aunque no dio detalles sobre cuántos.

«Seguiré presionando para que se vayan el resto de los involucrados en esta operación», dijo el funcionario, quien añadió que habló con Trump el lunes: «El presidente estuvo de acuerdo en que la situación actual no puede continuar».

Mineápolis es una ciudad santuario, es decir, que no colabora con las autoridades federales en materia de persecución de la inmigración irregular.

Trump exige la cooperación de las autoridades locales para evitar más tragedias en una de sus políticas clave: el combate a la inmigración ilegal.

La oposición demócrata exige en cambio que acabe con el despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, y amenaza incluso con bloquear en el Senado votaciones presupuestarias inminentes.

Eso podría conducir a finales de semana a un nuevo cierre parcial del gobierno, como ya ocurrió a finales de 2025.

El malestar por estos hechos alcanza incluso al bando republicano.

El lunes, Chris Madel, uno de los abogados que asistió al agente implicado del ICE, anunció su renuncia a presentarse a las primarias de ese partido para el cargo de gobernador de Minesota.

«No puedo apoyar las represalias lanzadas por los republicanos a escala nacional contra los ciudadanos de nuestro estado, ni considerarme miembro de un partido que lo haría», subrayó el jurista, conocido por defender a las fuerzas del orden.

Un tribunal de apelaciones declinó el lunes volver a bloquear los operativos antimigratorios federales, como requería una moción de urgencia de activistas.

«Accedimos y vimos los mismos videos que vio el tribunal de distrito», explicaron los tres jueces del 8º distrito federal.

«Lo que muestran (las imágenes) son observadores y manifestantes en una amplia gama de conductas, algunas pacíficas pero muchas no. También muestran a agentes federales respondiendo de diversas maneras», añadieron.

Una demanda paralela, cursada por el fiscal general de Minesota, fue admitida por otra jueza federal.

