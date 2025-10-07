Trump califica el cierre del Gobierno federal de «ataque kamikaze» de los demócratas

Washington, 7 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este martes a culpar a los demócratas del cierre del Gobierno federal que comenzó la semana pasada y lo calificó de un «ataque kamikaze» de la oposición, porque, según afirmó, «no tienen nada que perder».

«Ellos iniciaron el cierre del Gobierno. Es como un ataque kamikaze suyo. No tienen nada que perder. Perdieron las elecciones presidenciales por goleada», declaró Trump a la prensa durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

El cierre gubernamental comenzó el pasado 1 de octubre debido a la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar en el Congreso una extensión presupuestaria que permita seguir financiando las operaciones de la Administración federal.

Los demócratas reclaman incrementar algunas partidas destinadas a sanidad, mientras que los republicanos los acusan de intentar ampliar los servicios de salud a migrantes indocumentados, algo que la oposición niega.

Preguntado por la posibilidad de interrupciones en el tráfico aéreo ante la falta de controladores, Trump aseguró que esos serían «retrasos de los demócratas».

«Creo que estas personas no tienen nada que perder. Tienen un partido fuera de control. No tienen líder. Nadie sabe quién es el líder», añadió.

El mandatario tampoco se comprometió a ofrecer pagos retroactivos a los miles de empleados federales cuyas tareas han sido suspendidas por el cierre.

«Los demócratas han puesto a mucha gente en grave riesgo, pero realmente depende de quién hablemos. En general, vamos a cuidar de nuestra gente. Hay personas que quizás no merecen que las cuidemos, y las cuidaremos de otra manera», advirtió.

Trump señaló además que el cierre tiene la «ventaja» de permitir al Gobierno reducir el tamaño de la Administración, unos recortes que, adelantó, serán anunciados próximamente. EFE

