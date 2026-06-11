Trump cancela los ataques previstos contra Irán y menciona un posible acuerdo

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El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves que ha cancelado los ataques previstos para este mismo día contra Irán, después de amenazar con bombardear la república islámica y tomar sus terminales petroleras, y mencionó un posible acuerdo en ciernes.

Estados Unidos se expone a un «atolladero sin fin» en Irán, advirtió Mohamad Baqer Qalibaf, principal negociador y presidente del Parlamento iraní.

El jefe de las fuerzas armadas de Irán, el general Ali Abdollahi, aseguró que un nuevo ataque de Estados Unidos recibiría «una respuesta más dura que antes, y las llamas de la guerra, además de crear inseguridad en la región, se extenderán».

Trump había publicado previamente en su red social, Truth Social, que el ejército estadounidense golpearía a Irán «MUY FUERTE ESTA NOCHE», tras nuevos ataques cruzados entre ambos países.

«En algún momento en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Jark y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, muy parecido a lo que hemos hecho con Venezuela», agregó en su mensaje.

Sin embargo, el mandatario anunció más tarde que anulaba los ataques previstos. «Teniendo en cuenta que las conversaciones con la República Islámica de Irán han sido vistas y aprobadas por las más altas autoridades iraníes, he (…) cancelado los ataques y bombardeos», escribió en Truth Social.

«Las conversaciones y los últimos puntos han sido, en principio y en detalle, aprobados por todas las partes implicadas», prosiguió, enumerando entre otros a los países del Golfo, Turquía e Israel.

Pero la agencia de noticias iraní Fars, citando a una fuente anónima cercana al equipo negociador iraní, afirmó que Teherán aún no ha aprobado un texto de acuerdo.

«No se ha aprobado ningún texto para un memorándum de entendimiento inicial con Estados Unidos», señaló.

A pesar de la tregua vigente desde el 8 de abril, hasta ahora respetada en gran medida -más allá de declaraciones amenazantes y hostilidades puntuales- la violencia se reanudó en los últimos días entre Estados Unidos e Irán.

Países como Rusia, China, Turquía o Arabia Saudita reclamaron un regreso a la mesa de negociación. También lo hizo Pakistán, el principal mediador en este conflicto, aunque su cancillería reconoció que era «difícil mantenerse optimista» en este escenario.

La guerra en Oriente Medio, y principalmente el bloqueo del estrecho de Ormuz, han disparado los precios de la energía, provocando una inflación más pronunciada.

El Banco Mundial redujo su previsión de crecimiento de la economía global para 2026 al 2,5%, su nivel más bajo desde la pandemia de covid-19.

– Una brecha «profunda»-

En Teherán, un farmacéutico de 35 años llamado Majid dijo estar «profundamente preocupado». «La brecha entre ambos países es demasiado profunda como para esperar una solución diplomática», afirmó.

Durante la noche anterior, las tropas estadounidenses afirmaron haber atacado «centros de vigilancia militar iraníes, sistemas de comunicación e instalaciones de defensa aérea en todo el país».

Irán respondió con una veintena de misiles contra una base estadounidense en Jordania y con ataques a Baréin y Kuwait, países aliados de Washington en el Golfo que también albergan tropas norteamericanas.

Según Kuwait, los ataques iraníes alcanzaron un radar del aeropuerto y causaron heridos.

La autoridad iraní encargada de gestionar el estrecho de Ormuz declaró por su parte su cierre total «hasta nueva orden».

Desde el 28 de febrero, cuando los ataques israeloestadounidenses desencadenaron la guerra, Teherán restringe la navegación por esta vía crucial para el comercio de hidrocarburos, aunque ahora permitía el paso de unos veinte buques diarios.

Tras el anuncio de Trump sobre las negociaciones, los precios del petróleo cayeron un 3%.

Las tensiones se concentran en este paso, donde Estados Unidos impone de su lado un bloqueo naval a Irán.

El comando militar estadounidense para la región, el Centcom, anunció el jueves que había neutralizado un petrolero frente a las costas de Omán que intentaba burlar ese bloqueo. La sala de máquinas se incendió y la tripulación fue evacuada.

El día anterior, sus fuerzas ya habían atacado otro petrolero en la zona, en el que murieron tres marineros indios.

De su lado, la Marina iraní anunció ataques contra «dos navíos» que intentaban franquear «ilegalmente» el estrecho de Ormuz a pesar del cierre total decretado por Teherán.

– 38ª promesa de acuerdo –

La escalada empezó el martes después de que Trump prometiera por 38ª vez, según un recuento de la CNN, que un acuerdo de paz era inminente.

«Estábamos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas, siguen tomándonos por imbéciles», dijo el líder estadounidense el miércoles ante la prensa.

Antes de esta nueva escalada entre Teherán y Washington, entre el domingo y el lunes también se produjeron ataques directos entre Israel e Irán, los primeros desde la implementación de la tregua.

El detonante fue un bombardeo israelí contra los suburbios de Beirut, un bastión del movimiento proiraní Hezbolá, que en marzo abrió un segundo frente en la guerra al atacar a Israel en apoyo a Teherán.

La república islámica exige que cualquier acuerdo de paz en la guerra regional incorpore también un alto el fuego en Líbano, donde las operaciones israelíes dejaron más de 3.700 muertos en este conflicto.

El jueves, diez miembros del personal de un hospital de la ciudad de Tiro resultaron heridos en un bombardeo israelí, informó a la AFP el director del centro.

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