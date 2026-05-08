Trump celebra como «enorme victoria» la invalidación del nuevo mapa electoral en Virginia

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Washington, 8 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este viernes como «una enorme victoria» para los republicanos la invalidación por el Supremo de Virginia del nuevo mapa electoral que beneficiaba a los demócratas de cara a los comicios de medio mandato en noviembre.

El Tribunal Supremo de Virginia anuló hoy el referéndum celebrado el pasado abril en Virginia que redistribuía los distritos en el estado y favorecía los intereses del Partido Demócrata de cara a las próximas elecciones, donde podrían haber obtenido varios escaños más. EFE

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