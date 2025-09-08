The Swiss voice in the world since 1935

Trump celebra la cancelación de ceremonia de premiación de Tom Hanks

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el lunes la cancelación de una ceremonia en la academia militar de West Point en honor a Tom Hanks, estrella de «Rescatando al soldado Ryan» y crítico habitual del gobierno del republicano. 

El actor, ganador de varios premios Óscar y también reconocido por producir la serie sobre la Segunda Guerra Mundial «Band of Brothers», iba a ser homenajeado por la asociación de exalumnos de la academia a finales de este mes. 

Sin embargo, durante el fin de semana se supo que la ceremonia había sido cancelada de forma repentina. Trump, que ha supervisado una purga de críticos en la sociedad civil, se mostró complacido.

«Nuestra gran West Point (¡cada vez mejor!) ha cancelado inteligentemente la ceremonia de premiación para el actor Tom Hanks. ¡Una decisión importante!», publicó Trump en su plataforma Truth Social. 

«¡No necesitamos galardonados destructivos, ‘woke’ que reciban nuestros preciados premios estadounidenses!», escribió el presidente, en una aparente referencia a las inclinaciones políticas demócratas de Hanks. 

Hanks debía recibir el prestigioso Premio Sylvanus Thayer de la Asociación de Graduados de West Point (WPAOG), el instituto de formación militar más antiguo de Estados Unidos, en un acto previsto el 25 de septiembre.

Según The Washington Post, un correo electrónico de la asociación de exalumnos que anunciaba el cambio no especificaba si Hanks seguiría recibiendo el premio sin la ceremonia.

El premio Thayer se otorga a «un ciudadano destacado de Estados Unidos cuyo servicio y logros en aras del interés nacional ejemplifican su devoción personal a los ideales expresados en el lema de West Point: ‘Deber, Honor, Patria'», declaró la WPAOG al anunciar a Hanks como el galardonado en 2025.

«Gran parte de la carrera de cinco décadas de Hanks refleja su apoyo a los veteranos, las fuerzas armadas y el programa espacial estadounidense», añadió.

La WPAOG no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

