Trump celebra la cancelación del reconocimiento militar a Tom Hanks por ‘woke’

2 minutos

Washington, 8 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes la cancelación de la ceremonia de reconocimiento que la academia militar de West Point iba a ofrecer al actor Tom Hanks por considerarlo «destructivo y ‘woke'».

«Nuestro gran West Point (¡que cada vez es mejor!) ha tomado con inteligencia la decisión de cancelar la Ceremonia de Premiación para el actor Tom Hanks. ¡Una medida importante! ¡No necesitamos receptores destructivos y ‘WOKE’ recibiendo nuestros queridos Premios Americanos!», escribió Trump en su red social, Truth Social.

Hanks iba a recibir el prestigioso premio Sylvanus Thayer, que se entrega a un «ciudadano destacado» que, pese a que no acudió a la academia de West Point, tiene un reconocido historial de servicio acorde con los valores y los ideales de la academia militar.

Estaba previsto que el 25 de septiembre se celebrara un evento para entregarle el galardón, según apuntó The Washington Post, que fue el primer medio que informó sobre la cancelación.

El coronel retirado del Ejército Mark Bieger, presidente y director ejecutivo de la asociación de graduados de West Point, quien informó en un correo electrónico de la decisión, no especificó si el galardón había sido revocado o si se le entregará en otro momento.

En junio, cuando se anunció el premio, la academia reconoció al actor por sus trabajos y su cuidado de los veteranos.

“Tom Hanks ha hecho más por la representación positiva del militar estadounidense, más por el cuidado de los veteranos, sus cuidadores y sus familias, y más por el programa espacial estadounidense y todas las ramas del gobierno que muchos otros compatriotas”, declaró la academia en un comunicado.

También destacaron el retrato que Hanks ha hecho de los militares estadounidenses en algunos de sus trabajos como ‘Saving Private Ryan’, ‘Forrest Gump’ y ‘Greyhound’, entre otros.

El actor es un conocido simpatizante demócrata y apoyó públicamente al expresidente Joe Biden durante la campaña de las elecciones de 2020 y a Kamala Harris en las de 2024. EFE

