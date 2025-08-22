Trump celebra la retirada de aranceles punitivos de Canadá: «Se están acercando más»
Washington, 22 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este viernes la decisión del Gobierno canadiense de eliminar algunos aranceles punitivos que había impuesto a Washington como parte de la guerra comercial desatada por el mandatario estadounidense y aseguró que Ottawa se está «acercando más» de cara a cerrar un acuerdo.
«Canadá va a eliminar algunos aranceles de represalia. Está quitando sus aranceles, lo cual me pareció algo positivo», dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció este viernes que, a partir del próximo 1 de septiembre, Canadá dejará de aplicar los aranceles punitivos a EE.UU. para facilitar un acuerdo comercial con Trump.
Se aplicará «a los bienes estadounidenses específicamente cubiertos por el T-MEC», explicó Carney.
Ambos mandatarios mantuvieron una llamada telefónica este jueves en la que hablaron sobre política comercial y cómo reforzar su liderazgo para «apoyar una paz y seguridad duraderas en Ucrania y Europa».
«Vamos a tener otra llamada pronto. Tuvimos una muy buena llamada. Se están acercando más al país. Me caen bien», dijo Trump al respecto hoy.
Según explicó, él está «luchando por Estados Unidos»: «Canadá y México se han llevado mucho de nuestro negocio durante los últimos 25 o 30 años», aseguró.
«Estamos trabajando en algo, queremos ser muy buenos con Canadá. Me cae muy bien Carney. Creo que es una buena persona, y tuvimos una muy buena charla ayer, así que creo que irá bien», añadió.
El pasado 1 de agosto, Trump ordenó aplicar aranceles del 35 % a los productos canadienses no incluidos en el T-MEC. EFE
ecs/asb/psh