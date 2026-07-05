Trump celebra los 250 años de EEUU con un discurso en la Explanada Nacional de Washington

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Washington, 4 jul (EFE).- El presidente Donald Trump celebra este sábado los 250 años de la Independencia de Estados Unidos con un discurso ante una audiencia compuesta en la mayoría por sus seguidores en la emblemática Explanada Nacional de Washington, que tuvo que ser evacuada de forma temporal debido al mal tiempo.

En un formato similar a un mitin político, la intervención del republicano en las inmediaciones del monumento a George Washington comenzó alrededor de las 23:15 hora local ( 3:15 GMT), una hora más tarde de lo previsto según el programa original, que ya había sido modificado debido a la ola de calor que sofoca a la mayoría de la nación.

La primera dama, Melania Trump, acompañó a su marido en el evento, al que también asisten miembros de la Administración, entre ellos los secretarios de Estado, Marco Rubio, de Comercio, Howard Lutnick, y de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

El cantante Lee Greenwood dio la bienvenida al presidente y su esposa al escenario después de interpretar ‘Dios bendiga a EE.UU.’, uno de los temas preferidos de Trump.

Además de las temperaturas récord, que en ciudades como Nueva York, D.C. y Filadelfia llegaron a los 38 y 39 grados centígrados, las celebraciones vespertinas en la capital fueron demoradas por una alerta de tormenta, descargas eléctricas y vientos fuertes que hizo que los organizadores pidieran a los asistentes buscar refugio.

A pesar de esta interrupción, Trump insistió en que hablaría ante quienes se formaron por horas, resistieron altas temperaturas para entrar al recinto y luego tuvieron que repetir el lento proceso de entrada. «No voy a dejar que la lluvia arruine nuestro evento número 250», prometió en Truth Social.

La Casa Blanca adelantó que el discurso será «único e histórico». El mandatario «repasará la historia de la nación desde su fundación hace 250 años y utilizará las historias de héroes estadounidenses para narrarla», agregó un portavoz.

Se espera además que el presidente repase los logros de su segundo mandato, como ya hizo la víspera ante el emblemático monte Rushmore, donde reiteró sus advertencias sobre la «amenaza del comunismo» que, según él, se cierne sobre el país.

Previo a su aparición esta noche en la Explanada Nacional, Trump deseó un «Feliz Día de la Independencia» y aseguró: «¡¡¡Nuestro país está más fuerte que NUNCA!!!».

Un gran show de fuegos artificiales, con el que la Administración busca romper un récord mundial, cerrará los festejos tras la intervención del presidente, que ha sido criticado duramente por sus detractores, que lo acusan de «secuestrar» una celebración que por su naturaleza debía ser no partidista. EFE

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