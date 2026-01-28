Trump celebra máximos históricos del S&P 500, que superó los 7.000 puntos por primera vez

Nueva York, 28 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este miércoles que el S&P 500, índice de los 500 gigantes estadounidenses, superara por primera vez en su historia los 7.000 puntos en la bolsa de Nueva York.

«El S&P 500 acaba de alcanzar los 7.000 (puntos) por primera vez. ¡Estados Unidos está de vuelta!», exclamó el máximo mandatario estadounidense en una publicación en su red Truth Social minutos después de la apertura de la bolsa.

Desde la caída a menos de 5.000 puntos del S&P 500 el pasado abril, el índice ha ido escalando hasta alcanzar momentáneamente este miércoles los 7.000 puntos por primera vez, aupado por los avances por la inteligencia artificial (IA), entre otros.

Los 7.000 puntos del S&P 500 llegan el mismo día que la primera dama de EE.UU., Melania Trump, estuvo presente en el parqué neoyorquino para tocar la campana de apertura de la bolsa para celebrar el estreno esta semana de su documental ‘MELANIA’. EFE

