Trump celebra que logró un acuerdo sobre aranceles y tierras raras con Xi

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que tuvo una reunión «increíble» con su par chino, en la que prometió reducir los aranceles vinculados al fentanilo a cambio de que Pekín suspenda sus restricciones a las tierras raras y compre más productos agrícolas.

«Creo que fue una reunión increíble», dijo Trump tras el encuentro con Xi Jinping en la ciudad surcoreana de Busan. Elogió al dirigente como «un tremendo líder de un país muy poderoso» y anunció que visitaría China en abril.

Por su parte, Xi destacó que alcanzó un «consenso» con Trump para resolver sus enfrentamientos comerciales y pidió finalizar el trabajo de seguimiento «lo antes posible», según la prensa estatal china.

El magnate republicano también reveló que tras la reunión «se van a comprar grandes cantidades, enormes cantidades de soja y otros productos agrícolas de forma inmediata».

La medida puede significar un balde de agua fría para países latinoamericanos como Brasil y Argentina, que han aumentado sus exportaciones al gigante asiático en medio de la disputa entre Washington y Pekín.

Trump añadió que se firmó igualmente un acuerdo prorrogable de un año sobre el suministro por parte de China de tierras raras, esenciales para industrias como la defensa y la tecnología.

«Se ha resuelto todo lo relacionado con las tierras raras, y eso es para el mundo», dijo el magnate a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.

A principios de octubre, Pekín había anunciado restricciones sobre la exportación de esos materiales, un sector en el que China tiene un enorme dominio.

«En cuanto al fentanilo, acordamos que él iba a trabajar muy duro para detener su flujo (…). He impuesto un arancel del 20% a China debido a la entrada» de ese opioide, dijo Trump, que por la misma razón ha amenazado a México.

«Voy a reducirlo en un 10%», añadió.

– «Socios y amigos» –

La disputa comercial entre las dos mayores economías del mundo ha sacudido por meses los mercados y las cadenas de suministro.

Ninguno de los dos líderes hizo declaraciones inmediatamente después de su reunión, que duró alrededor de una hora y 40 minutos.

Trump se dirigió directamente al Air Force One, saludando y levantando el puño, mientras Xi subió a su limusina.

El presidente chino dijo antes de que comenzara el encuentro que ambas potencias «deben ser socios y amigos».

Sentados frente a frente durante su cita, cada líder estuvo flanqueado por altos funcionarios, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y su par chino, Wang Yi.

– Pruebas nucleares –

En un movimiento inesperado, Trump anunció menos de una hora antes del encuentro que instruyó «al Departamento de Guerra para que comience a probar» armas nucleares «en igualdad de condiciones».

El mandatario añadió que, en términos de arsenales nucleares, China ocupa un «distante tercer lugar» detrás de Estados Unidos y Rusia, «pero que en cinco años estará a la par».

Su par ruso, Vladimir Putin, había anunciado la víspera que Moscú probó con éxito un dron submarino con capacidad nuclear y propulsión nuclear, desafiando las advertencias de Washington.

Según el Boletín de Científicos Atómicos, la última prueba nuclear de China fue en 1996 y la de Estados Unidos en 1992.

– Corona de logros –

Ambos líderes coincidieron en Corea del Sur para la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que se celebra hasta el sábado en la ciudad sureña de Gyeongju.

Fue la última parada de una gira por Asia en la que Trump ha recibido elogios y regalos, incluida una réplica de una antigua corona de oro coreana.

En Japón, la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, dijo que nominaría a Trump para el Premio Nobel de la Paz y le obsequió un palo de golf y una pelota de golf chapada en el metal amarillo.

Sin embargo, las esperanzas de Trump de reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un en la Zona Desmilitarizada se desvanecieron.

El magnate afirmó, no obstante, que se encontrarán en un «futuro no muy lejano» y que le gustaría «suavizar» las tensiones entre Corea del Norte y el Sur.

El jueves elogió la alianza militar con Seúl como «más fuerte que nunca» y dio luz verde para que construya un submarino de propulsión nuclear.

Otro tema que se esperaba en las conversaciones entre Trump y Xi era Taiwán, ante las especulaciones de que Pekín podría presionar al magnate para que suavizara el apoyo de Estados Unidos.

Sin embargo, Trump dijo que la isla autónoma, a la que China reclama como suya, «nunca se mencionó».

