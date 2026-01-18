Trump centra un Foro de Davos marcado por la tensión entre EE.UU. y Europa por Groenlandia

5 minutos

Davos (Suiza), 18 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, acaparará la atención durante el Foro Económico Mundial (WEF) que comienza este lunes en la localidad suiza de Davos y que estará marcado por el incremento de la tensión entre EE.UU y Europa por los planes de la Casa Blanca de anexionar Groenlandia.

Trump coincidirá en el evento con los mandatarios de algunos de los ocho países europeos y miembros de la OTAN -Dinamarca, Alemania, Noruega, Reino Unido, Francia, Suecia, Países Bajos y Finlandia- a los que amenazó este sábado con un arancel de hasta el 25 % por participar en maniobras militares en Groenlandia y ello hasta que se alcance un acuerdo que le permita comprar la gran isla ártica.

Además de los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y Finlandia, Alexander Stubb, y el canciller alemán, Friedich Merz, el encuentro contará con la participación del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ya ha advertido de que los aranceles afectarían a la relación transatlántica.

El Foro de Davos, que se celebra hasta el próximo viernes, tendrá lugar «en el contexto geopolítico más complejo desde 1945», dijo esta semana, al presentar la agenda del evento, el presidente y consejero del Foro Económico Mundial (WEF), Borge Brende.

La institución, que organiza este gran encuentro de líderes mundiales desde 1971, ha elegido en esta ocasión como lema ‘Espíritu de Diálogo’, conscientes de que en un mundo de creciente confrontación y donde el multilateralismo está cuestionado, «el diálogo no es un lujo, sino una necesidad», en la palabras de Brende.

La cita llega también tras la operación militar estadounidense en Venezuela del pasado 3 de enero que depuso al presidente Nicolás Maduro y las protestas en Irán, duramente reprimidas por el régimen, y coincide con el primer aniversario del segundo mandato de Trump.

Representación histórica de Estados Unidos

Trump viajará a Davos acompañado de la mayor delegación estadounidense nunca antes vista en el Foro, con al menos cinco secretarios de la Administración, mientras que la segunda economía mundial, China, estará representada por otra importante delegación encabezada por el viceprimer ministro, He Lifeng, según anunció la organización.

El Foro Económico Mundial (WEF) ha confirmado la asistencia del primer ministro canadiense, Mark Carney; los mandatarios de Argentina, Javier Milei; Panamá, José Raúl Mulino, y Ecuador, Daniel Noboa, y el secretario general de la ONU, António Guterres, entre otros líderes.

La delegación española la integrarán también la vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Sara Aagesen; los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y Economía, Carlos Cuerpo; la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, y el presidente de Telefónica, Marc Murtra, entre otros.

El Gobierno suizo, en coordinación con los organizadores, va a desplegar para la edición de este año un dispositivo de seguridad sin precedentes, para el que movilizará Policía, Ejército, servicios de inteligencia y cuerpos federales de seguridad por la asistencia récord de más de 60 jefes de Estado y Gobierno y el anuncio de varias protestas contra el encuentro.

Las Fuerzas Armadas helvéticas destinarán 5.000 militares para apoyar a los cuerpos policiales en este esfuerzo, y participarán en el traslado de los principales líderes hasta Davos, localidad enclavada en los Alpes suizos, en un espacio aéreo que estará parcialmente cerrado para la ocasión.

Oriente Medio, Ucrania y Europa

Oriente Medio también tendrá una presencia destacada en la agenda, con la participación, entre otros, de los presidentes sirio, Ahmad al-Sharaa, e israelí, Isaac Herzog, y los primeros ministros de Catar, Líbano y la Autoridad Nacional Palestina; así como en las conversaciones informales después de que la Administración Trump anunciara la composición del «Consejo de la Paz» para Gaza, para el cual ha elegido a personas de su confianza, además del exprimer ministro británico Tony Blair.

Otro conflicto que marcará la cita será el de Ucrania, después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunciara que durante el Foro, al que asistirá un año más, podría firmarse con EEUU un acuerdo económico para la reconstrucción del país.

En esta gran cita de líderes, a la que finalmente no asistirá el presidente colombiano, Gustavo Petro, que ha cancelado su viaje para centrarse en una reunión que mantendrá con Trump en la Casa Blanca, se abordarán también los retos del crecimiento y la reconstrucción de la confianza en América Latina.

Grandes cuestiones económicas

En el ámbito económico, el Foro reunirá a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde; la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; el consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella; el presidente de la firma de inversiones BlackRock, Larry Fink, y el presidente y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang.

El desarrollo de la inteligencia artificial, la pujanza económica de Estados Unidos, China y la India, los desafíos de la banca y las amenazas para el sector energético serán otros temas que se abordarán durante la semana, que concluirá el viernes con la presentación de las previsiones económicas y de los mayores riesgos geopolíticos para 2026. EFE

