Trump condena el ataque israelí a Beirut y asegura que el acuerdo sigue cerca

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Donald Trump dijo que un ataque israelí contra Beirut «no debería haber ocurrido», tras provocar una fuerte protesta de Irán que puso en duda la promesa del presidente estadounidense de que se firmará el domingo un acuerdo de paz.

Sin embargo, el ataque no parece haber aniquilado por completo las esperanzas de lograr un entendimiento, ya que ambas partes señalaron que los canales de diálogo seguían abiertos, y Trump insistió en que un pacto seguía estando «muy cerca».

Teherán señaló reiteradamente que cualquier texto para poner fin a la guerra debe incluir el conflicto paralelo en el Líbano, donde Israel lleva a cabo una campaña contra el movimiento Hezbolá, respaldado por Irán.

Pero tras días anunciando un posible acuerdo, el ataque del domingo en los suburbios del sur de Beirut —un bastión de Hezbolá— llevó al principal negociador iraní a cuestionar el sentido de las conversaciones de paz.

El ataque israelí «demostró una vez más que Estados Unidos carece de la voluntad de cumplir sus compromisos o carece de la capacidad para hacerlo», dijo el negociador jefe de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, en un mensaje en X.

«Si no tienes la voluntad o la capacidad de cumplir tus compromisos, entonces es inútil hablar de continuar por este camino», añadió.

Trump, que ya ha anunciado sin éxito acuerdos inminentes en varias ocasiones, dijo tras el bombardeo israelí que el pacto seguía al alcance de la mano, e instó a las partes implicadas a no «arruinarlo».

«Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deberían actuar con contención», dijo el magnate en su plataforma Truth Social.

«No debería haber más ataques israelíes en ninguna parte del Líbano, pero tampoco debería haber ataques de ninguna otra parte, incluido Hezbolá, contra Israel (…) ¡No lo arruinemos todo!», sentenció.

«El ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido, particularmente en un día especial», agregó, posiblemente en referencia a sus esperanzas de una firma este domingo, día de su 80 cumpleaños.

El general de brigada iraní Mohammad Jafar Asadi dijo el domingo que el último ataque israelí «no quedará sin respuesta».

Mientras tanto, el ejército israelí afirmó que estaba «preparándose para posibles ataques» contra su territorio.

– «Vía del diálogo» –

En señal de una posible salida diplomática, el presidente de Irán dijo el domingo que el máximo órgano de seguridad del país apoyaba las negociaciones pese a las críticas de los sectores más radicales.

«El Consejo Supremo de Seguridad Nacional concluyó que se debe seguir el camino del diálogo», afirmó el presidente Masud Pezeshkian.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que no esperaba que el ataque israelí «interrumpiera» los avances hacia un acuerdo.

«Por lo que sé, vamos por buen camino», afirmó. «No es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo».

Una delegación de Catar, otro de los países mediadores, se encontraba el domingo en Teherán, «para ayudar a facilitar la finalización del acuerdo», indicó a la AFP un diplomático con conocimiento de la situación.

La agencia de noticias iraní Fars, citando a «una fuente cercana al equipo negociador de Irán», informó de que Irán estaba transmitiendo su postura detallada al equipo catarí.

«Aunque se incorporen todos los puntos de vista de Irán, no se firmará ningún acuerdo dentro del plazo anunciado por Trump», declaró la fuente antes del ataque israelí.

– Puntos de fricción –

Las partes enfrentadas han difundido información contradictoria sobre el contenido del texto.

Teherán ha insistido en que mantendrá el control del estratégico estrecho de Ormuz, pero Estados Unidos ha reiterado que esto sería inaceptable.

Desde que impuso un bloqueo al estrecho a comienzos de la guerra, Irán ha exigido que los barcos obtengan permiso antes de atravesar la vía marítima y ha establecido un nuevo organismo para supervisarla y cobrar peajes.

Estados Unidos ha respondido con su propio bloqueo de los puertos iraníes.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, dijo el viernes que el acuerdo que está sobre la mesa exige el levantamiento del bloqueo estadounidense.

Otro punto clave de fricción en las negociaciones es el programa nuclear iraní, en particular su reserva de uranio altamente enriquecido, que se cree fue enterrada por bombardeos estadounidenses el año pasado.

Teherán sostiene que su programa nuclear es pacífico, pero los gobiernos occidentales sospechan que busca fabricar una bomba.

Araqchi declaró el viernes que la única manera de ocuparse del uranio enriquecido de Irán «es diluirlo dentro de Irán».

Trump, quien ha justificado la guerra como necesaria para impedir que Irán obtenga armas nucleares, había dicho anteriormente que cualquier acuerdo debería conducir al «desmantelamiento» del programa nuclear iraní y permitir recuperar el material para destruirlo y sacarlo del país.

Sobre el uranio enriquecido, Trump asegura que Washington irá a recuperarlo a Irán «en el momento oportuno» y que lo diluirán y destruirán «ya sea en Irán o en Estados Unidos».

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