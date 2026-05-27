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Trump condiciona acuerdo con Irán a que aliados árabes normalicen relaciones con Israel

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Washington, 27 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condicionó este miércoles la firma de un eventual acuerdo de paz con Irán a que aliados de Washington en Oriente Medio, como Arabia Saudí o Catar, se adhieran a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel.

«No estoy seguro de que debamos cerrar el acuerdo si no firman para unirse a los Acuerdos de Abraham», declaró Trump durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, en la que afirmó que sus aliados le «deben» ese gesto. EFE

er/rcf

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