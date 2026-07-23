Trump condiciona acuerdo nuclear con Arabia Saudí a que normalice relaciones con Israel

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Washington, 23 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que el acuerdo para que Arabia Saudí desarrolle un programa nuclear no incluye «enriquecimiento de material» y depende de que el reino árabe se adhiera a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel.

«El acuerdo de energía nuclear civil (¡que no incluirá el enriquecimiento de material!) que se está negociando entre el Departamento de Energía de EE.UU. y Arabia Saudí, y que se limita exclusivamente a usos no militares, similares a los que ya tienen Irán, los Emiratos Árabes Unidos y otros países, será aprobado, pero está totalmente condicionado a que Arabia Saudí se adhiera a los muy respetados y exitosos Acuerdos de Abraham», escribió en Truth Social. EFE

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