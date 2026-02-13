Trump confirma que un segundo portaviones se dirigirá «muy pronto» a Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que un segundo portaviones se dirigirá pronto a Medio Oriente, con lo que se eleva la amenaza militar contra Irán en medio de las negociaciones sobre su programa nuclear.

«Partirá muy pronto», dijo Trump a los periodistas al ser consultado sobre los informes de que el «USS Gerald Ford» sería trasladado del Caribe a Medio Oriente.

«En caso de que no logremos un acuerdo, lo necesitaremos», aseguró.

Washington y Teherán mantuvieron la semana pasada conversaciones indirectas sobre el futuro del programa nuclear iraní, pero Trump advirtió el jueves de «consecuencias muy traumáticas» para la República Islámica si no logran un acuerdo.

En enero, el mandatario republicano ya había dispuesto el envío de un primer portaviones, el «USS Abraham Lincoln», a la región del Golfo, donde permanece como mecanismo de presión contra Irán.

The Wall Street Journal, The New York Times y CBS News habían informado antes sobre los preparativos del Departamento de Defensa para el despliegue previsto de una segunda embarcación de ese tipo.

Según los reportes, se trata del portaviones «USS Gerald Ford», el mismo portaviones que desplegó en el Caribe para la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en Venezuela.

