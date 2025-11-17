Trump confirma que venderá aviones de combate F-35 a Arabia Saudí

Washington, 17 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que autorizará la venta de aviones de combate F-35 a Arabia Saudí, uno de los acuerdos que se espera que se formalicen durante su reunión con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, que visita este martes la Casa Blanca.

«Sí, diré que lo haremos, que venderemos F-5», dijo Trump preguntado por el posible acuerdo durante un evento en el Despacho Oval. EFE

