Trump confirma que venderá aviones de combate F-35 a Arabia Saudí

2 minutos

Washington, 17 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que autorizará la venta de aviones de combate F-35 a Arabia Saudí, uno de los acuerdos que se espera que se formalicen durante su reunión con el príncipe heredero , Mohammed bin Salmán, que visita este martes la Casa Blanca.

«Sí, diré que lo haremos, que venderemos F-35», dijo Trump preguntado por el posible acuerdo durante un evento en el Despacho Oval.

El presidente aseguró que los saudíes tienen a los estadounidenses «en muy buena consideración» entre otras cosas por «destruir la capacidad nuclear» de Irán.

Los cazas F-35, desarrollados por EE.UU., son considerados uno de los aviones de combate más avanzados del mundo y su sofisticada tecnología les permite operar en todo tipo de misiones.

Trump recibirá con honores al principie heredero, que antes estaba repudiado por Estados Unidos por su vinculación con el asesinato de un columnista del diario The Washington Post en 2018.

Washington espera que Riad normalice sus relaciones diplomáticas con Israel y que se una a los Acuerdos de Abraham, impulsados por el propio Trump en su primer mandato, aunque Arabia Saudí lo ha descartado sin antes resolver la creación de un Estado palestino.

Trump y Bin Salmán se reunieron el pasado mayo durante una gira del republicano por Oriente Medio en la que anunciaron acuerdos de cooperación armamentística y de inversiones.

Tanto en su primer mandato como en el actual, el estadounidense ha elogiado la alianza con Arabia Saudí y ha destacado la importancia de las inversiones saudíes en EE.UU.EFE

us/pddp