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Trump confirma reunión en Doha con Irán para abordar el proceso de su «desnuclearización»

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Washington, 29 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que mañana tendrá lugar una reunión entre representantes de su país y de Irán en Doha para abordar el programa nuclear de la República Islámica.

«Ellos (Irán) van rumbo a Catar; creo que ya salieron o están a punto de partir. Veremos cómo resulta», dijo Trump sobre la reunión en Catar, donde dijo que se discutirá acerca de la «desnuclearización» iraní. EFE

dte/rcf

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