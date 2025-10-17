Trump conmuta la sentencia del excongresista George Santos por fraude electrónico

Washington, 17 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que firmó la conmutación de la sentencia del excongresista republicano de Nueva York George Santos, condenado a más de siete años de prisión por fraude electrónico y robo de identidad agravado.

Trump afirmó en su cuenta de Truth Social que Santos había sido «terriblemente maltratado» en prisión y firmó la conmutación, liberándolo de inmediato.

Santos, de 37 años, cumplía su condena en el Centro Correccional Federal de Fairton, Nueva Jersey, tras admitir haber engañado a donantes y usar identidades ajenas para financiar su campaña.

El mandatario describió a Santos como alguien que suele ser «un poco pícaro» pero que hay muchos «pícaros» en el país y que no están obligados a pasar siete años en la cárcel.

Santos, fue representante por Nueva York entre 2023 y 2025, hasta que un tribunal federal de Nueva Jersey lo condenó a siete años de prisión, tras admitir que engañó a donantes y usó identidades de familiares para financiar su campaña al Congreso.

El político republicano es conocido por sus comentarios polémicos sobre corrupción y migración y acumula diversas denuncias en su carrera.

Trump fundamentó su decisión asegurando que Santos ha sido sometido a un injustificado «aislamiento» durante largos periodos según informes a los que dice tener acceso. EFE

