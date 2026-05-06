Trump considera «muy posible» acuerdo de paz con Irán pero mantiene amenazas

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El presidente estadounidense Donald Trump consideró el miércoles «muy posible» un acuerdo de paz con Irán, pero mantuvo la amenaza de reanudar los bombardeos, mientras que el principal negociador iraní acusaba a Washington de buscar la «rendición» del país.

«Hemos tenido muy buenas conversaciones en las últimas 24 horas, y es muy posible que logremos un acuerdo», dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval.

El multimillonario republicano ya había mostrado una postura conciliadora a primera hora del día.

«Suponiendo que Irán acepte entregar lo que se ha acordado, lo cual quizá sea mucho suponer, la ya legendaria ‘Furia Épica’ llegará a su fin», afirmó Trump en Truth Social.

Pero si los iraníes no llegan a un acuerdo, «los bombardeos van a volver a comenzar, y tendrán, tristemente, un nivel y una intensidad superiores a las de antes», advirtió, en referencia a la campaña estadounidense-israelí llevada a cabo desde el 28 de febrero hasta el alto el fuego del 8 de abril.

El principal negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Estados Unidos busca forzar la «rendición» de Teherán mediante «un bloqueo naval, presión económica y manipulación mediática», con el fin de «destruir la cohesión del país».

Pero la República Islámica evitó dar un portazo, y el portavoz de su diplomacia, Esmail Baghai, afirmó que «Irán sigue examinando el plan y la propuesta estadounidense».

– Fiesta en Wall Street –

Los mercados financieros optaron por quedarse con un escenario optimista, y Wall Street cerró la sesión con una subida de cerca del 2%, en la estela de unas bolsas europeas eufóricas.

Los precios del barril de Brent se desplomaron hasta 101,27 dólares, muy por debajo del pico de 126 dólares alcanzado hace unos días.

Trump había anunciado el martes una pausa en una operación militar estadounidense para guiar a barcos comerciales varados a través del estrecho de Ormuz, iniciada el día anterior,, alegando que había una oportunidad de cerrar un acuerdo para terminar la guerra.

Teherán mantiene bloqueado este paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos desde el inicio de la guerra, que ha causado miles de muertos, sobre todo en Irán y en Líbano.

Washington, en cambio, mantuvo el bloqueo de los puertos iraníes lanzado el 13 de abril, y el Pentágono anunció el miércoles que un petrolero iraní que intentaba romperlo había sido neutralizado por un disparo a su timón.

Por otra parte, el portaaviones Charles de Gaulle va a preposicionarse en la región del Golfo, según las autoridades francesas, en momentos en que la coalición formada por Londres y París está lista para asegurar el estrecho de Ormuz tras un eventual acuerdo.

Mientras tanto, un portacontenedores del armador francés CMA CGM logró salir del Golfo el miércoles, indicó a la AFP una fuente marítima.

– «Esperanzas» –

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, cuyo país acogió el 11 de abril negociaciones directas entre Irán y Estados Unidos que hasta ahora no habían tenido continuidad, dijo tener «esperanzas» de que «la dinámica actual desemboque en un acuerdo duradero».

Israel, sin embargo, está «preparado para todos los escenarios» frente a Irán, advirtió el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Y el ejército israelí está listo para reanudar una operación «firme y poderosa», aseguró su jefe.

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, afirmó por su parte al término de una visita a China que Teherán cuenta con Pekín —principal comprador de su petróleo— para establecer «un nuevo marco regional de posguerra que pueda equilibrar el desarrollo y la seguridad».

Su homólogo chino, Wang Yi, reclamó un cese «completo» de las hostilidades y llamó a Estados Unidos e Irán a reabrir «lo más rápido posible» el estrecho de Ormuz.

– «Presión psicológica» –

En Irán, algunos no ocultan su hartazgo.

«Hemos pasado tantas dificultades y sufrimiento, ¿y no habrá ningún logro para la gente?», comentó Azadeh, una traductora de 43 años residente en Teherán. «Honestamente, solo espero que acaben con este régimen».

Por otro lado, vivir en medio de esta incertidumbre hace que «la presión psicológica sea intensa», agregó, contactada por una periodista de la AFP en París.

El lanzamiento el lunes de la operación estadounidense en el estrecho de Ormuz llegó acompañado de enfrentamientos en el mar entre iraníes y estadounidenses, y de ataques contra Emiratos Árabes Unidos atribuidos a Irán, tras semanas de relativa calma.

En el frente libanés, Malek Ballout, un alto mando del movimiento islamista proiraní Hezbolá murió en un bombardeo israelí en Beirut, el primero contra la periferia sur de la capital desde el alto el fuego del 17 de abril, indicó a la AFP una fuente cercana al grupo.

El ministerio de Salud libanés también registró cuatro muertos en el este del país en un bombardeo israelí. En esta región y sobre todo en el sur del país, las hostilidades entre Israel y Hezbolá continúan a pesar de la tregua.

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