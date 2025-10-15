Trump considera realizar ataques terrestres contra cárteles de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que considera realizar ataques terrestres contra cárteles de Venezuela, luego de una serie de mortíferos golpes en altamar contra supuestas lanchas del narcotráfico.

Desde agosto, Washington desplegó buques y aviones de guerra en el Caribe, frente a las aguas de Venezuela, destinados a la lucha antinarcóticos.

Hasta ahora ha habido al menos cinco ataques contra pequeñas embarcaciones de presuntos «narcoterroristas» con saldo de 27 muertos.

«Ciertamente estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien bajo control el mar», declaró Trump en el Despacho Oval ante una pregunta de la prensa sobre la posibilidad de realizar ataques en tierra.

– «Ridículo preguntar» –

En paralelo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este miércoles ejercicios militares en la frontera con Colombia para «defender» al país.

Maduro niega los señalamientos sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico. Afirma que son una excusa para justificar una incursión en Venezuela, que enfrenta la «amenaza militar más letal y extravagante de la historia».

Trump evitó este miércoles confirmar un reporte del New York Times según el cual el mandatario habría autorizado secretamente a la CIA a cumplir misiones encubiertas en Venezuela en contra del gobierno de Maduro.

Interrogado sobre si autorizó a la CIA a «remover» a Maduro, Trump dijo: «Es ridículo hacerme esa pregunta. No es en verdad una pregunta ridícula, pero ¿no sería ridículo que yo la responda?».

– Ejercicios militares –

El despliegue militar estadounidense comenzó pocos días después que la justicia estadounidense aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro.

El mandatario venezolano ordenó también ejercicios militares en Catia y Petare, las dos barriadas populares más grandes de Venezuela ubicadas en Caracas.

«Hoy amaneció con una lluvia fuerte, tormenta eléctrica en toda esta región de Caracas y Miranda y nada detuvo el ejercicio, allí salieron con máxima moral nuestros militares a defender la patria, nuestro pueblo», dijo Maduro en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

La televisión estatal mostró imágenes de la movilización de vehículos blindados desde la madrugada en Petare.

Además, el martes se realizaron ejercicios «en toda la fachada caribeña atlántica de Venezuela» y se prevé otras actividades militares en los estados Táchira, Apure y Amazonas, en la porosa frontera con Colombia.

Maduro dijo que la movilización busca «defender montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas, mercados» y comunidades «para seguir ganando la paz».

«Hay que incrementar todas las tareas en los días que están transcurriendo y por venir, todas las tareas de preparación integral para la defensa, cada vez mayor despliegue y máxima preparación», instruyó Maduro rodeado por miembros del alto mando militar.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, señaló más temprano desde uno de los puntos de concentración en Caracas que los ataques de Estados Unidos «solo tienen como objetivo robarle a Venezuela sus inmensos recursos naturales».

Los ejercicios de movilización son parte de una «ofensiva permanente» frente al «asedio» y la «agresión» de Estados Unidos, sostuvo Cabello.

