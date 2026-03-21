Trump contempla «reducir gradualmente» las operaciones contra Irán

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El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el viernes por primera vez que contempla «reducir gradualmente» las operaciones militares contra Irán, justo después de haber descartado un alto el fuego y suavizar las sanciones contra el petróleo iraní.

Mientras la guerra que ya dura tres semanas afecta las principales cadenas de suministro, Washington indicó que autorizó hasta el 19 de abril la venta y entrega de petróleo iraní que haya sido cargado en buques antes del 20 de marzo.

Este alivio de las sanciones debería ayudar a contener el aumento de los precios de la energía desatado por los coletazos del conflicto en Oriente Medio.

«Estamos a punto de alcanzar nuestros objetivos mientras contemplamos reducir gradualmente nuestros importantes esfuerzos militares en Oriente Medio contra el régimen terrorista iraní», escribió el viernes por la noche Trump en su red Truth Social.

Una declaración que coincide con noticias publicadas por varios medios estadounidenses sobre un próximo despliegue de fuerzas militares adicionales en la región.

Unas horas antes, además, el magnate republicano había descartado cualquier tregua.

«No quiero un alto el fuego. No acuerdas un alto el fuego cuando estás literalmente aniquilando al contrincante», dijo Trump a los periodistas.

También reiteró que el estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de hidrocarburos y bloqueado de facto por Irán, debería ser «vigilado y controlado, si fuera necesario, por los otros países que lo utilizan, ¡lo cual no es el caso de Estados Unidos!».

– «Golpe fulminante» –

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, aseguró el viernes en un mensaje escrito que Irán asestó un «golpe fulminante» y «derrotó» al enemigo en la guerra, en un mensaje por el Año Nuevo persa marcado por los ataques de Israel, que mató a otros dos dirigentes de la república islámica.

Probablemente herido, el dirigente aún no ha aparecido en público desde su nombramiento tras la muerte de su padre y predecesor, el ayatolá Alí Jamenei, en los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero que desataron el conflicto.

El ejército israelí afirmó el viernes haber matado en un ataque en Teherán al jefe de inteligencia de la fuerza paramilitar de los Basij, apenas unas horas después del anuncio del fallecimiento del portavoz de los Guardianes de la Revolución.

También se escucharon detonaciones en la capital iraní al final del día, procedentes del este y del norte de la ciudad, según un periodista de la AFP.

A los ataques israelíes respondieron los de Teherán contra Jerusalén e instalaciones en el Golfo, donde una refinería fue alcanzada por un ataque con drones en Kuwait.

Un proyectil cayó en el barrio judío de la Ciudad Vieja de Jerusalén, cerca de su muralla y de los lugares sagrados. En imágenes de la AFP se ve una carretera destrozada y cubierta de escombros, así como una brecha en un muro.

El ejército israelí advirtió la madrugada del sábado que se había lanzado una nueva oleada de misiles desde Irán, y agregó que las defensas aéreas se habían activado para derribar los proyectiles.

En Líbano, las fuerzas armadas del Estado hebreo informaron haber atacado el sábado por la mañana objetivos del grupo proiraní Hezbolá en Beirut.

– «Cobardes» –

Trump, quien últimamente ha multiplicado las declaraciones contradictorias sobre la posible duración del conflicto, aseguró el viernes que el objetivo de Estados Unidos e Israel era la «victoria».

«Los estamos golpeando con mucha fuerza. No creo que sea posible recibir un golpe más fuerte», dijo sobre Irán.

El jueves, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había asegurado que Irán estaba «siendo diezmado». Según él, Teherán ya no tiene la capacidad de enriquecer uranio ni de producir misiles balísticos.

Pero el bloqueo de la navegación en el estrecho de Ormuz complica la ecuación para Washington, si bien la Casa Blanca aseguró el viernes que su ejército puede «neutralizar» la isla de Jark, un sitio petrolero clave para Irán, «en cualquier momento».

Trump ha criticado duramente a los países de la OTAN, a los que tachó de «cobardes» en su plataforma Truth Social. Según él, esos aliados «no quieren ayudar a abrir» la estratégica ruta de Ormuz.

Sin embargo, Reino Unido ha dicho que autorizó a Washington a utilizar bases británicas para atacar instalaciones iraníes que apunten al estrecho en el marco de sus «operaciones defensivas», según Downing Street.

– Profundo impacto –

En tanto, los bombardeos iraníes se multiplican en el Golfo.

Un ataque contra la refinería kuwaití Mina Al Ahmadi provocó el cierre de varias unidades de la planta, según la agencia oficial kuwaití.

En Emiratos Árabes Unidos se informó de ataques con misiles y drones, mientras que en Baréin las autoridades combatían un incendio de un almacén.

Arabia Saudita anunció también el sábado por la mañana que había interceptado y destruido más de veinte drones en el este del país.

Estos ataques contra refinerías y plantas de producción de hidrocarburos en Oriente Medio han sacudido también la economía mundial. Las bolsas cerraron el viernes con fuertes caídas.

«Los daños duraderos provocan un profundo impacto económico», señaló Robert Pape, experto militar de la Universidad de Chicago. «Así es como una guerra regional puede convertirse en una crisis económica mundial histórica».

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