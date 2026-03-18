Trump continúa su presión sobre la Fed a horas de una nueva decisión sobre tipos

2 minutos

Washington, 18 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este miércoles la presión sobre la Reserva Federal (Fed) y su presidente, Jerome Powell, a horas de que se conozca la nueva decisión del banco central sobre los tipos de interés.

«¿Cuándo ‘Tardón’ Powell va a bajar las tasas de interés?», publicó en su red Truth Social, donde constantemente exige una bajada agresiva de los tipos y ataca a Powell, al que ha llegado a llamar «cretino» bajo el argumento de que con su ‘lentitud’ está afectando a la economía estadounidense.

El Departamento de Justicia inició un proceso contra el economista por el sobrecoste de la renovación multimillonaria de la sede de la Fed, cuestionado por un juez federal en Washington, quien la semana pasada consideró nulas las citaciones judiciales contra Powell al dictaminar que la investigación tuvo motivaciones políticas.

El presidente de la Fed, quien ha defendido la independencia del banco central, niega haber actuado de forma indebida y asegura que todo es un «pretexto» como consecuencia de que la entidad haya seguido sus propias evaluaciones económicas «en lugar de seguir las preferencias del presidente» estadounidense.

La Fed dará a conocer hoy si modifica o mantiene los tipos de interés, que permanecen sin cambios en lo que va de año en la horquilla del 3,5 y el 3,75 %, tras tres recortes consecutivos de 25 puntos básicos a finales de 2025.

Los mercados esperan que el banco central mantenga los tipos sin cambios, pese a que este lunes Trump pidió una reunión de emergencia a propósito de la crisis de la guerra con Irán para abordar una bajada de tipos inmediata.

Los analistas, en general, no han cambiado por el momento sus expectativas de recortes de tipos de interés para este año y siguen esperando alrededor de dos recortes de 25 puntos básicos en 2026, pese a que el presidente estadounidense sigue insistiendo en que es necesario un estímulo mayor en forma de bajada del precio del dinero. EFE

ygg/lss