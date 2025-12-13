Trump convence a Lukashenko para que libere a presos políticos tras levantar sanciones

5 minutos

Moscú, 13 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convenció al autoritario líder bielorruso, Alexandr Lukashenko, para que indultara el sábado a más de un centenar de presos, entre ellos el premio Nobel de la Paz 2022, Ales Bialiatski, a cambio de levantar otro paquete de sanciones contra Bielorrusia, que es considerada la última dictadura de Europa y el principal aliado de Rusia en la guerra de Ucrania.

El indulto fue resultado de dos días de intensas consultas -varias horas el viernes y el sábado, según la oficina de prensa presidencial- entre Lukashenko, en el poder desde 1994, y el emisario de la Casa Blanca, John Cole.

De esta forma, Trump trata de ganar un aliado para su plan de que Rusia ponga fin a la guerra en Ucrania.

El Nobel de la Paz sale en libertad

Las organizaciones de derechos humanos confiaban en que Trump lograría la liberación de los principales presos políticos bielorrusos, más aún cuando él mismo aspira a lograr el Nobel de la Paz.

Si hace unos meses le tocó el turno a Serguéi Tijanovski, el mayor enemigo de Lukashenko y marido de la líder opositora en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, el sábado le tocó el turno a Bialiatski y a otros 122 presos.

La delicada salud de Bialiatski, fundador de la organización de derechos humanos Viasna, de 63 años, hizo temer lo peor a la oposición bielorrusa. Amnistía Internacional había demandado insistentemente su liberación, ya que era constantemente enviado a celdas de castigo y no recibía las medicinas que necesitaba desde su detención en 2021 y su condena en 2023 a diez años de prisión.

Las noticias que llegaban de prisión no eran muy halagüeña, pues Bialiatski había estado incomunicado durante largo tiempo desde que en mayo de 2023 fuera trasladado a la tristemente célebre prisión número 9 de Gorki en la región de Moguiliov, conocida por sus duras condiciones de encierro.

«La lucha sigue», aseguró hoy al llegar a la Embajada de Estados Unidos en Vilna, capital lituana.

Otra dirigente opositora incomunicada durante largo tiempo entre rejas que también fue liberada hoy es María Kolésnikova, conocida como «el corazón» de las protestas contra el fraude electoral de 2020. Desde entonces, las organizaciones internacionales hablan de más de un millar de presos políticos en Bielorrusia.

Entonces, fue trasladada por la fuerza a la frontera con Ucrania, pero rompió el pasaporte y se negó a ser deportada, tras lo que fue condenada a 11 años de prisión por conspirar para tomar el poder.

Lukashenko también indultó a Víctor Babariko, un conocido banquero encarcelado hace cinco años antes de registrar su candidatura presidencial. Además, fueron liberados otros activistas, periodistas y ciudadanos extranjeros, la mayoría de los cuales fueron trasladados a Ucrania.

Retirada de sanciones por indultos

Horas antes, la Casa Blanca anunció el levantamiento de las sanciones sobre el potasio bielorruso. La corporación estatal Belaruskalia exportaba antes de ser sancionada en 2021 más de 10 millones de toneladas de ese fertilizante -cloruro de potasio-, un 20 % del total mundial, sólo por detrás de Rusia y Canadá.

«En línea con las órdenes del presidente (de EE.UU., Donald) Trump, se levantan las sanciones sobre el potasio. Considero que es un paso muy bueno por parte de EE.UU. con Bielorrusia. Las levantamos ahora mismo», comentó Cole a la prensa local, según informó la agencia BELTA.

Cole añadió que, «a medida que se normalicen las relaciones entre ambos países, se retirarán más sanciones» y expresó su confianza de que llegue el momento en que no haya ninguna restricción a la dictadura bielorrusa.

Poco importa que Lukashenko reprimiera violentamente las protestas antigubernamentales de 2020, organizara ataques híbridos contra países de la OTAN y cediera su territorio para que el ejército ruso invadiera Ucrania.

«Hemos hablado sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, y sobre Venezuela (…) Hemos hablado del futuro, sobre cómo avanzar en el acercamiento entre EE.UU. y Bielorrusia, para normalizar las relaciones. Ese es nuestro objetivo», dijo el emisario estadounidense.

Trump había exigido a Lukashenko la liberación de todos los presos políticos en una llamada telefónica en agosto pasado cuando viajaba hacia Alaska para su cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Por su parte, Bielorrusia argumentó que el indulto era resultado de «los acuerdos alcanzados» con Trump para «la cancelación de las sanciones ilegales contra el sector del potasio de Bielorrusia adoptadas por parte de la Administración del anterior presidente de EE.UU., Joe Biden».

En total, desde el mes pasado el líder bielorruso ha indultado a 156 ciudadanos de países como Estados Unidos, Reino Unido, Ucrania, Australia, Japón, Lituania y Letonia.

Bielorrusia, país conocido por utilizar a los presos políticos como moneda de cambio en sus negociaciones con Occidente, subrayó que el indulto busca contribuir a la estabilización de la situación en Europa, para lo que en su momento aceptó el despliegue en su territorio de armas nucleares tácticas rusas.

Washington ya había levantado anteriormente las sanciones vigentes desde 2022 contra la aerolínea Belavia. EFE

mos/fpa

(foto)