Trump convierte los Juegos Patriotas en escaparate del 250 aniversario de EE.UU.

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Washington, 11 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtió este martes la final de los primeros Juegos Patriotas en Ohio, una competición juvenil creada para las celebraciones del 250 aniversario del país, en un nuevo escaparate de la agenda patriótica de su Administración.

El mandatario acudió al evento, celebrado en el estado de Ohio, para entregar personalmente los premios a los dos ganadores.

«Esto es algo muy emocionante. Estoy deseando ver las finales. Ha sido tan emocionante como todo lo ocurrido hasta ahora», dijo Trump durante una breve entrevista concedida antes de la final a ESPN/ABC dentro del recinto donde se ha celebrado la competición, en la que han participado jóvenes de entre 14 y 17 años

Preguntado por las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos, Trump aprovechó para enumerar los eventos que su Administración aún tiene pendiente por celebrar, entre ellos una carrera de Formula Indy en Washington.

Los Juegos Patriotas concluyeron finalmente con las victorias de Rockwell Myers, de Utah, y Kennadi Furman, de Kansas, quienes se impusieron en la carrera de obstáculos final a un competidor de Florida y a una competidora de Míchigan, respectivamente.

Cada uno recibió 125.000 dólares en becas y Trump entregó personalmente los cheques y trofeos a los dos ganadores y homenajeó también a los mejores clasificados de las categorías masculina y femenina.

Trump se distanció del discurso político habitual durante su intervención y cuando le preguntaron qué equipos de la NFL cree que pueden hacerlo bien esta temporada, mencionó a los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Giants de San Francisco y los Rams de Los Ángeles.

«Será mejor que no me meta mucho en esto. Voy a meterme en problemas si lo hago», bromeó el mandatario.

Los Juegos Patriotas, celebrados entre el 9 y el 11 de agosto en la academia deportiva SPIRE de la localidad de Geneva, combinó distintas pruebas deportivas y de resistencia. EFE

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(foto)