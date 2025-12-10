Trump cree el recorte de la Fed es «bastante pequeño» y que podría haber sido «el doble»

Washington, 10 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que el recorte de tipos de interés de un cuarto de punto anunciado por la Reserva Federal (Fed), que los deja entre 3,5 % y el 3,75 %, es «bastante pequeño» y dijo que podría haber sido «el doble».

«Hizo un recorte bastante pequeño, diría yo que podría haberse duplicado, al menos duplicado», aseguró Trump en una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca poco después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, con quien el presidente ha sido muy crítico, anunciara la nueva bajada.

El organismo optó por este recorte, el tercero consecutivo, argumentando que la inflación en Estados Unidos permanece en niveles elevados y apuntando a su vez que el empleo continúa enfriándose en la primera economía mundial.

«Nuestros tipos deberían ser mucho más bajos. Nuestros tipos deberían ser los más bajos del mundo, porque todos esos países que ves con tipos bajos, muchos de ellos lo son gracias a nosotros, porque nos sacan mucho dinero», insistió Trump.

«Deberíamos tener las tasas más bajas del mundo. Sin nosotros, ninguno de ellos (el resto de países) existiría realmente como economía», afirmó.

El mandatario pidió el mismo recorte que propuso Stephen Miran, el gobernador de la Fed que él eligió, y que de nuevo fue el único miembros del Comité del Mercado Abierto que propuso un recorte de 50 puntos básicos.

Miran, que fue presidente del consejo de asesores económicos del republicano, se opuso a que la bajada fuera solo de 25 puntos básicos, algo que Powell, que abandonará el puesto en mayo, justificó porque la inflación sigue siendo un riesgo.

Trump ha dicho que no renovará a Powell por su lentitud en bajar los tipos de interés este año.

Pese a que Trump no quedó satisfecho con la decisión de la Fed, el banco central cumplió con las expectativas de los mercados y de parte de los analistas, que daban por hecho que cerraría el año con una nueva rebaja del precio del dinero pese al doble desafío que encara en un momento marcado por los efectos de los aranceles del Gobierno Trump, un mercado laboral cercano al pleno empleo y una inflación todavía alejada del objetivo del 2 %.

Powell dijo hoy que la economía estadounidense sigue mejorando moderadamente y que el consumo, dos tercios del PIB nacional, está evolucionando mejor de lo esperado, lo que elimina la urgencia en rebajar el precio del dinero. EFE

