Trump cree que el Tribunal Supremo de EEUU resolverá mantener la ciudadanía por nacimiento

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Washington, 21 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que cree que el Tribunal Supremo resolverá a favor de mantener la ciudadanía estadounidense por nacimiento, decisión que está prevista para el próximo mes de junio.

«Esta decisión que debe tomar la Corte Suprema es de enorme trascendencia. Probablemente fallen en mi contra, pues parece que les gusta hacerlo, ¿saben?», afirmó el mandatario en una rueda de prensa en el Despacho Oval.

El Tribunal Supremo tiene que decidir si es constitucional la orden ejecutiva que Trump firmó el pasado 20 de enero, el mismo día que llegó a la Casa Blanca en su segundo mandato, que limita la ciudadanía automática por nacimiento para hijos de personas sin estatus migratorio permanente o en situación irregular.

Desde 1868, la 14ª Enmienda se ha interpretado en el sentido de que las personas nacidas en territorio de Estados Unidos son ciudadanas de este país, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

«Somos el único país del mundo que la tiene. Uno pone un pie en nuestro país y, de repente, se convierte en ciudadano, siempre y cuando haya entrado de cierta manera», lamentó Trump.

El presidente insistió en su teoría del abuso de la norma y vinculó la ciudadanía por nacimiento con un «desastre económico» para Estados Unidos.

«Terminaremos con un 25% de las personas que ingresan a nuestro territorio obteniendo la ciudadanía por derecho de nacimiento, y no tendremos ningún tipo de control», afirmó.

Trump aprovechó el tema de la ciudadanía para cargar contra los jueces del Tribunal Supremo: «francamente, no estoy satisfecho con algunas de sus decisiones», dijo.

Y continuó sus críticas a los magistrados, «si la Corte Suprema ratifica esa decisión, le habrá prestado un pésimo servicio a los Estados Unidos de América, tal como ya lo hizo al costarnos 149.000 millones de dólares en aranceles, al dictaminar que debíamos hacer las cosas de una manera distinta». EFE

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