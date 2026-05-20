Trump cree que es bueno que Xi se reúna con Putin y asegura que se lleva bien con ambos

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Washington, 20 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que es bueno que su homólogo chino, Xi Jinping, se haya reunido con el mandatario ruso, Vladímir Putin, y aseguró que se lleva bien con ambos líderes.

«Creo que es algo bueno. Me llevo bien con ambos, pero creo que es algo bueno», respondió a la prensa al ser preguntado sobre la reunión de Xi con Putin en Pekín, que se produjo pocos días después del viaje de Trump a China. EFE

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