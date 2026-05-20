Trump cree que es bueno que Xi se reúna con Putin y asegura que se lleva bien con ambos

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Washington, 20 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que considera positivo que su homólogo chino, Xi Jinping, se haya reunido con el mandatario ruso, Vladímir Putin, y aseguró que mantiene una buena relación con ambos líderes.

«Creo que es algo bueno. Me llevo bien con ambos, pero creo que es algo bueno», declaró a la prensa al ser preguntado por el encuentro entre Xi y Putin en Pekín, que se produjo pocos días después del viaje de Trump a China.

El líder estadounidense reveló que el propio Xi le adelantó durante su reunión que también recibiría a Putin.

«No sé si la ceremonia de bienvenida que le hicieron (a Putin) fue tan brillante como la mía. Estaré atento», bromeó Trump.

El mandatario ruso concluyó este miércoles su visita de Estado a Pekín, donde exhibió sintonía con Xi, al igual que hizo Trump la semana pasada durante su visita a la capital china.

Xi aseguró que los vínculos entre Pekín y Moscú se encuentran en «el nivel más alto de su historia» y anunció, junto a Putin, la extensión del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación firmado hace 25 años.

Los presidentes de China y Rusia respaldaron además una solución política para la guerra en Ucrania y defendieron abordar las «raíces» del conflicto, una formulación empleada habitualmente por Moscú para referirse a la expansión de la OTAN.

Tras regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump rompió con la tradicional ayuda incondicional de Washington para Ucrania e inició negociaciones con Moscú y Kiev para tratar de alcanzar un acuerdo de paz.

El republicano recibió a Putin en agosto del año pasado en Alaska, pero la reunión concluyó sin acuerdo y Trump ha expresado en repetidas ocasiones su frustración por la negativa de Rusia a pactar un alto el fuego en la guerra. EFE

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