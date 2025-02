Trump cree que la guerra en Ucrania podría terminar en cuestión de semanas

1 minuto

Washington, 24 feb (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este lunes que la guerra en Ucrania podría acabar en cuestión de semanas.

«Creo que la guerra podría acabar pronto. En semanas. Eso creo. Creo que podríamos acabarla en semanas si somos listos. Si no lo somos, continuará y se seguirá perdiendo gente joven y guapa que no debería estar muriendo. Y no queremos eso», dijo en el Despacho Oval de la Casa Blanca junto al mandatario francés, Emmanuel Macron. EFE

mgr/jfu