Trump cree que puede haber un acuerdo la próxima semana pese a que Irán rompió el diálogo

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Washington, 1 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que cree que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz, a pesar de que Teherán afirma haber suspendido el diálogo con Washington.

«Tiene buen aspecto», declaró el mandatario en una breve entrevista telefónica con la cadena ABC News, en la que apuntó a un posible trato «en el transcurso de la próxima semana». EFE

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