Trump cree que Taiwán será uno de los temas que tratará en su encuentro con Xi

2 minutos

Washington, 20 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que espera que durante su encuentro de fines de octubre con el presidente chino, Xi Jinping, hable, además de temas comerciales, sobre Taiwán.

«Hablaremos de muchas cosas. Supongo que esa (Taiwán) será una de ellas, pero no voy a hablar de eso ahora», respondió Trump al ser preguntado sobre la isla y los supuestos planes de Pekín para hacerse con ella por la fuerza.

A su vez, sobre la necesidad de mantener un mecanismo disuasor ante una posible invasión china de Taiwán, Trump consideró que no será necesario porque Pekín no quiere arriesgarse a encarar el poderío militar de su país.

«No creo que lo necesitemos. Creo que estaremos bien con China. China no quiere hacer eso. En primer lugar, Estados Unidos es la potencia militar más fuerte del mundo, con diferencia. China no está ni cerca. Tenemos el mejor equipamiento. Tenemos lo mejor de todo y ante eso nadie va a meterse en líos», dijo el republicano en el marco de un encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

«No veo que eso vaya a suceder en absoluto con el presidente Xi. Creo que nos llevaremos muy bien en lo que respecta a Taiwán», añadió.

El magnate neoyorquino insistió en que cree que durante su reunión con Xi, prevista para finales de octubre en Corea del Sur en el marco del foro APEC, ambos podrán negociar un tratado comercial «justo» y «robusto».

«Quiero ser bueno con China. Me encanta mi relación con el presidente Xi. Tenemos una excelente relación», afirmó el mandatario estadounidense, que recordó que ha sido invitado a visitar el gigante asiático y que seguramente lo haga «a principios del año que viene».

A su vez, Trump comentó que ante la reciente limitación china a la exportación de tierras raras, puede amenazar a Pekín con «algo que es mucho más poderoso, los aranceles», y recordó que activará un castigo del 100 % en gravámenes a partir del 1 de noviembre si no hay acuerdo bilateral.

«Si no hace negocios con nosotros, creo que China está en serios problemas», apuntó Trump, que apostilló: «No quiero que se metan en serios problemas. Quiero que les vaya genial. Quiero que prosperen, pero tenemos que prosperar juntos. Es una vía de doble sentido». EFE

