Trump critica de nuevo al papa: «¿Le pueden decir que Irán ha matado a 42.000 inocentes?»

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Redacción Internacional, 14 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar al papa León XIV la noche de este martes y reclamó que «alguien le diga» que Irán «ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes» y que es «inaceptable» que Irán posea la bomba nuclear.

«¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?», escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario, que protagoniza desde ayer un encontronazo con León XIV a raíz de la guerra en Irán y Oriente Medio, cerró el mensaje diciendo que «AMERICA HA VUELTO».

El pontífice, nacido en Estados Unidos, se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la ofensiva de la Casa Blanca sobre Teherán de formas directas e indirectas y ha hecho pedidos de paz en la región.

El lunes, Trump criticó frontalmente al papa diciéndole que era «débil» y «terrible en política exterior».

En el avión que llevaba a León XIV a Argel, la primera etapa del viaje a África, el pontífice aseguró que no tenía «miedo» de la Administración Trump y que seguiría levantando fuertemente la voz contra la guerra. EFE

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