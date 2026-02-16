Trump critica el «inapropiado» acuerdo de energía limpia entre Newsom y el Reino Unido

2 minutos

Washington, 16 feb (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, criticó este lunes el «inapropiado» acuerdo de energía limpia entre el Reino Unido y el gobernador de California, Gavin Newsom, una de las caras más visibles de la oposición al gobernante republicano y posible candidato demócrata en las presidenciales de 2028.

«El Reino Unido ya tiene suficientes problemas como para involucrarse con Gavin Newscum», reaccionó Trump en una entrevista con Politico, en el que usó el apodo despectivo con el que suele referirse al californiano, combinando su apellido con la palabra inglesa «scum» (escoria).

El memorando de entendimiento para cooperar en descarbonización, adaptación al cambio climático e innovación verde fue firmado este lunes en Londres entre Newsom y el secretario de Energía británico, Ed Miliband, durante la gira europea del gobernador demócrata, que antes hizo una parada en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El pacto político con vigencia de cinco años también incluye una mayor colaboración en parques eólicos marinos, uno de los puntos más criticados por Trump, que ha calificado a la energía eólica de «perdedora», insistido en que los molinos «destruyen paisajes», dañan la economía europea y encarecen la electricidad.

El mandatario estadounidense dijo a Politico que era «inapropiado» que Newsom firmara acuerdos de este tipo y que los británicos «negociaran con él».

«Si le hicieran al Reino Unido lo que él (Newsom) le hizo a California, esto no será un proyecto muy exitoso», advirtió Trump, que ha rechazado en numerosas ocasiones las posiciones del estado de mayoría demócrata a favor de contrarrestar el cambio climático y de impulsar la energía limpia.

Newsom desembarcó en Europa, junto a un grupo de demócratas prominentes, en un intento de hacer contrapeso al mensaje del Gobierno de Trump, con posturas que alejan a Washington de sus aliados europeos, entre ellas la reciente medida del republicano para desregular gases contaminantes de efecto invernadero.

El gobernador californiano se reunió con varias personalidades durante la Conferencia de Seguridad en Múnich, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y aprovechó su presencia para subrayar su compromiso en la lucha contra el cambio climático.

«Quiero ser claro: la Administración de Trump es temporal. El compromiso de California no. Él se irá dentro de tres años. Nuestro objetivo de aplacar el cambio climático permanecerá», afirmó Newsom en la capital bávara. EFE

ygg/av