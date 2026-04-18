Trump critica lo «mal» que marcha la economía de España : «¡Es triste de ver!

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Washington, 18 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este sábado lo «mal» que marcha la economía en España y sus resultados «horrendos», algo que, según el mandatario, le causa tristeza, un día después de lamentar que el Gobierno español no apoyara a Washington en la guerra contra Irán.

«¿Alguien ha mirado lo mal que le está yendo al país de España? Sus cifras económicas, a pesar de aportar casi nada a la OTAN y a su defensa militar, son absolutamente horrendas. ¡Es triste de ver!», escribió en su red Truth Social. EFE

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