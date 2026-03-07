Trump culpa a Irán del bombardeo en una escuela de niñas que dejó casi 180 muertos

Miami, 7 mar (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, culpó este sábado a Irán, sin evidencia, del ataque a una escuela de niñas en el sur del país persa, donde murieron casi 180 personas en el primer día de agresiones de Washington e Israel, lo que grupos internacionales piden indagar como «un crimen de guerra».

«Basado en lo que he visto, eso lo hizo Irán», declaró Trump a la prensa en el avión presidencial Air Force One, aunque el secretario de Guerra, Pete Hegseth, matizó junto al mandatario que Estados Unidos aún «está investigando». EFE

