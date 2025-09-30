Trump da a Hamás «tres o cuatro días» para responder a su propuesta de paz en Gaza
Este contenido fue publicado en
1 minuto
Washington, 30 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que Hamás tiene «tres o cuatro días» para responder a la propuesta de plan de paz para Gaza presentada el lunes por el republicano y que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
«Hamás lo hará o no lo hará, y si no lo hace, será un final triste”, declaró el mandatario estadounidense a la prensa. EFE
er/vh
(foto)