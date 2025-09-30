The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Trump da a Hamás «tres o cuatro días» para responder a su propuesta de paz en Gaza

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 30 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que Hamás tiene «tres o cuatro días» para responder a la propuesta de plan de paz para Gaza que presentó el lunes y que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

«Hamás lo hará o no lo hará, y si no lo hace, será un final triste”, declaró el mandatario estadounidense a la prensa.

Trump apuntó que «los países árabes lo han aceptado, los países musulmanes lo han aceptado e Israel lo ha aceptado».

Al presentar su plan el lunes en la Casa Blanca junto a Netanyahu, Trump advirtió de que si Hamás rechaza la propuesta, Estados Unidos dará su «total apoyo» a Israel para que continúe su asedio en la Franja de Gaza.

También Netanyahu amenazó con que Israel «finalizará el trabajo» en Gaza si el grupo islamista responde de forma negativa al plan.

La propuesta de 20 puntos de Trump incluye un alto el fuego inmediato, la retirada gradual de las tropas israelíes, la liberación de todos los rehenes de Hamás a cambio de presos palestinos y la entrada de ayuda humanitaria al enclave.

También contempla un gobierno de transición para Gaza, sin la participación de Hamás, tutelado por una «Junta de la Paz» presidida por el propio Trump y con la presencia del ex primer ministro británico Tony Blair.

Además abre la puerta a la posibilidad de negociar la creación de un Estado palestino, algo que Netanyahu ha negado haber acordado con Trump a pesar de que está escrito en el plan. EFE

er/fpa

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR